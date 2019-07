Il sogno di Icardi e Wanda Nara: convincere Conte

Il mercato dell'Inter è in totale stand-by. Il duo Marotta-Ausilio è al lavoro, in maniera continuativa, in maniera continuativa, per cercare di regalare ad Antonio Conte i rinforzi che l'allenatore chiede a gran voce. La trattativa per Romelu Lukaku pare bloccata. Il bomber belga vuole, a tutti i costi, indossare la casacca dell'Inter ma il Manchester United non ha nessuna intenzione di fare sconti e pretende una cifra elevata, attorno a 80 milioni di euro.

Complicata anche la pista che porta a Edin Dzeko. La Roma, dopo aver consegnato la fascia da capitano al bosniaco, starebbe pensando anche a rinnovargli il contratto. Insomma, diversi problemi in vista per l'Inter. Anche perchè Mauro Icardi continua a rifiutare ogni proposta che gli viene messa sul tavolo. Il Napoli di Carlo Ancelotti sarebbe pronto a farsi avanti in maniera importante (potrebbe prendere il posto di Arkadiusz Milik, possibile partente) e la Juventus, dovesse riuscire a cedere Gonzalo Higuain (altro giocatore che non vuole fare le valigie), sarebbe ben contenta di avere in rosa l'ex capitano dell'Inter.

Tuttavia, Mauro Icardi, supportato dalla compagna e agente Wanda Nara, pare deciso a riconquistarsi un posto nel progetto Inter. L'argentino sta lavorando duramente (da solo). Il sogno sarebbe quello di convincere Antonio Conte (e la società) che può tornare molto utile alla causa nerazzurra. Una parte di tifosi ritiene che un suo reintegro sia possibile, sempre che vengano risolti i problemi nati durante la scorsa stagione e che hanno portato alla separazione. Con Antonio Conte a guidarlo, Mauro Icardi potrebbe risultare devastante in attacco. Da ricordare che la società è stata, in più occasioni, molto chiara, ribandendo come l'argentino non faccia parte del nuovo progetto nerazzurro.

SPORTAL.IT | 25-07-2019 09:50