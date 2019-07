C'è tanto fermento in casa Inter. La Juventus ha deciso di inserirsi nella trattativa per Romelu Lukaku, grande obiettivo della società nerazzurra. La decisione del club bianconero di provare a scippare il bomber belga all'Inter ha, costretto il duo Marotta-Ausilio a virare su altri profili per completare il pacchetto offensivo nerazzurro e non restare con un pugno di mosche in mano. Forse anche la Juventus, sempre che non arrivi la fumata bianca nella trattativa per Romelu Lukaku.

Conclusa l'esperienza al Manchester United, Mourinho è ancora alla ricerca di una nuova sfida professionale. Tanta la voglia di tornare ad allenare, anche perchè restare ai margini sembra non piacere affatto all'eroe del Triplete nerazzurro.

Il Milan non avrebbe smesso di trattare Correa. L'agente del giocatore di proprietà dell'Atletico Madrid si trova a Milano e dovrebbe incontrare i dirigenti rossoneri per fare chiarezza sulla trattativa. Probabile che l'agente voglia capire se il Milan ha la forza economica per formulare una proposta congrua per Correa.

Salvo sorprese, il futuro di Coutinho sarà ancora al Barcellona. Come spiegato dal Mundodeportivo, non sono arrivate offerte ufficiali per il brasiliano, quotato dal club blaugrana ben 120 milioni di euro. Liverpool e PSG si sono spaventate di fronte alla richiesta economica dei blaugrana.

Perso Pépé e con James Rodriguez sempre più vicino alla permanenza al Real Madrid, il Napoli starebbe valutando altri profili per rinforzare l'attacco. Dalla Spagna, si parla di un forte interessamento per Lo Celso. L'attaccante del Betis piace moltissimo al Tottenham. Il Napoli starebbe provando ad inserirsi, più un sostanzioso conguaglio. Lo Celso, lo scorso anno ha segnato 16 gol complessivi con la casacca del Betis.

Cosa è successo ieri lunedì 29 luglio 2019

Virgilio Sport - 30-07-2019 | 09:39