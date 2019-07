Juventus, è ufficiale: Dybala in partenza. Ora 10 giorni di fuoco

Il mercato della Juventus è arrivato a una svolta: Paulo Dybala è in vendita, il club bianconero lo ha comunicato al giocatore.

Nella giornata di lunedì Pavel Nedved lo aveva preannunciato a margine del sorteggio dei calendari: “Ci sono delle proposte, ci sono degli interessamenti, ma noi aspettiamo le cose concrete per decidere con calma”.

La cessione dell’argentino genererà un domino che coinvolgerà tutto il mercato degli attaccanti, in Italia e non solo. I bianconeri vogliono offrirlo al Manchester United per avere in cambio Romelu Lukaku, e hanno accelerato bruscamente i tempi, perché la sessione di mercato del calcio inglese si conclude l’8 agosto.

Saranno quindi 10 giorni di fuoco, in cui si deciderà il destino di Dybala e non solo: l’argentino tornerà in anticipo a Torino già giovedì, e parlerà con Maurizio Sarri. Poi deciderà il da farsi. Per il giocatore ci sono proposte reali anche da parte di Tottenham e Psg.

L’intreccio di mercato riguarda anche l’Inter (in caso Lukaku sfumasse i nerazzurri potrebbero virare sul bomber del Psg Edinson Cavani), la Roma (con l’arrivo del belga in bianconero Higuain sarebbe più vicino ai giallorossi), e lo stesso Napoli, che balzerebbe in pole per l’acquisto di Mauro Icardi.

Un vero domino di mercato che potrebbe innescarsi nei prossimi giorni, partendo proprio dall’addio di Dybala alla Vecchia Signora dopo 4 stagioni.

SPORTAL.IT | 30-07-2019 10:06