Icardi, il Napoli ha convinto Wanda Nara: arriva l'indizio

Mauro Icardi sempre più vicino al Napoli. Gli ultimi sviluppi di mercato, in particolare l’assalto della Juventus a Romelu Lukaku, stanno spingendo l’ex capitano dell’Inter sotto il Vesuvio. I bianconeri sembrano aver abbandonato per ora la pista che porta al bomber nerazzurro e Aurelio De Laurentiis sta preparando l’affondo.

Marotta e Ausilio sono però inflessibili: nonostante il caos della fascia e gli ultimi mesi da separato in casa, Icardi è ancora valutato 80 milioni di euro e difficilmente arriveranno sconti. I dirigenti nerazzurri sono anche freddi riguardo a un possibile inserimento del cartellino di Milik nella trattativa: il Biscione non è interessato al bomber polacco ma casomai a Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne.

La trattativa con l’Inter è in salita, ma non quella con l’entourage del giocatore, e in particolare con Wanda Nara. Secondo quanto riporta Radio Marte i contatti tra Giuntoli e la moglie-agente di Icardi sono continui. Il due volte capocannoniere della serie A non vorrebbe rinunciare ai diritti d’immagine, ma per convincerlo la società partenopea sarebbe arrivata ad offrire 7 milioni di euro più bonus all’anno, avvicinandosi in maniera significativa alla richiesta di 8 milioni fatta da Icardi per giocare e segnare al San Paolo. Un sì di Icardi avvicinerebbe ulteriormente il giocatore al club partenopeo.

Inoltre Radio Marte svela un indizio che può essere decisivo: Wanda Nara avrebbe “prenotato” una villa da 40 mila euro al mese a Posillipo, e starebbe fortemente valutando l’idea di trasferirsi in Campania.

SPORTAL.IT | 30-07-2019 11:37