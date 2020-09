I dirigenti del Milan Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero chiede in primis un difensore centrale per puntellare il reparto più in difficoltà, tra infortuni e giocatori in esubero.

Il Barcellona questa sera giocherà contro l'Eibar il trofeo Gamper, tradizionale appuntamento estivo del Camp Nou. Nelle convocazioni diffuse questa mattina dal club, non figurano infatti due nomi importanti : quelli di Arturo Vidal e di Luis Suarez. Se il futuro di Vidal sembra ormai legato all'Inter, dopo che la Juventus ha optato per l'acquisto di Edin Dzeko in attacco.

Resta un enigma il futuro di Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano poche settimane fa era stato messo alla porta dal Barcellona, e si era immediatamente mosso allacciando i contatti con la Juventus, tanto che giovedì ha sostenuto e passato l'esame di italiano a Perugia per ottenere il passaporto comunitario. A gennaio, se resterà a Barcellona, potrebbe invece delinearsi un duello tra le arci rivali Juventus e Inter per assicurarselo a parametro zero l'anno prossimo.

Il Genoa conferma altri due nuovi acquisti, due grandi regali per Rolando Maran. Arrivano in prestito, rispettivamente da Juventus e Chelsea, Marko Pjaca e Davide Zappacosta. Il Genoa Cfc comunica di aver rilevato, in prestito da Juventus Fc e Chelsea Fc, le prestazioni sportive dell ’ attaccante Marko Pjaca e dell ’ esterno Davide Zappacosta. Zappacosta, viene da un difficile infortunio che gli ha fatto saltare quasi totalmente la scorsa stagione con la Roma.

Cengiz Under sta per vestire la maglia del Leicester. L'attaccante esterno della Roma si trasferisce in Premier League, ma solo con diritto. Il club inglese pagherà 3 milioni di euro per il prestito oneroso, e 24 per l'eventuale riscatto.

E tutto pronto per l'arrivo di Edin Dzeko alla Juventus. L'ultimo incastro con Milik è andato definitivamente in porto : appena l'attaccante polacco firmerà l'accordo con il Napoli, Dzeko potrà lasciare i giallorossi e cominciare la sua nuova avventura a Torino. La Juventus è infatti in pressing per il ritorno dall'Everton di Moise Kean. Sul giovane attaccante c'è anche il Borussia Dortmund, ma la volontà di Kean è quella di tornare in bianconero.

Cosa è successo ieri venerdì 18 settembre 2020

Virgilio Sport - 19-09-2020 | 13:09