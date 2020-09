Ora è ufficiale: Bale dice addio al Real Madrid e torna al Tottenham

I cento milioni di euro spesi nel 2013 per portarlo da Londra a Madrid avevano fatto scalpore. Dopo sette anni, Gareth Bale fa il percorso inverso: è ufficialmente, di nuovo, un giocatore del Tottenham .

L’attaccante gallese saluta il Real Madrid dopo aver vinto due volte la Liga e quattro la Champions League e riparte dunque dal club con il quale giovanissimo si era imposto come uno dei più grandi talenti dell’intero panorama calcistico mondiale.

Ad annunciare la definitiva fumata bianca di un’operazione che si è chiusa sulla base di un prestito , è stato il club iberico attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Real Madrid e Tottenham hanno trovato un accordo per il trasferimento in prestito del giocatore Gareth Bale per la prossima stagione, fino al 30 giugno 2021.

Il nostro club augura buona fortuna ad un giocatore che fa parte di uno dei cicli più importanti della nostra storia”.