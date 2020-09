Mercato Milan, due nuovi obiettivi per difesa e centrocampo

I dirigenti del Milan Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico rossonero chiede in primis un difensore centrale per puntellare il reparto più in difficoltà, tra infortuni e giocatori in esubero. Oltre ai soliti Milenkovic e Pezzella, nelle ultime ore è spuntato il nome del difensore del Celtic Glasgow Kristoffer Ajer.

Massiccio nazionale novergese alto quasi due metri, Ajer è un classe 1998 che piace molto anche a diversi club inglesi, tra i quali il Leicester. Il Diavolo aveva effettuato un sondaggio già lo scorso maggio, riporta la Gazzetta dello Sport, ed ora è pronto a farsi avanti per un assalto più concreto.

Il costo del cartellino di Ajer è tra i 15 e i 20 milioni di euro: un tentativo potrebbe essere fatto nelle prossime settimane, soprattutto se dovesse continuare il muro contro muro con la Fiorentina per Milenkovic.

Nuova pista anche per il centrocampo. Il Milan ha messo in lista acquisti anche il mediano del Fulham André Zambo-Anguissa, classe 1995. Il centrocampista camerunese è considerato il piano B se non andasse in porto l’affare con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko: i Blues hanno aperto al prestito ma chiedono una cifra troppo alta per l’obbligo di riscatto del francese.

Da qui l’alternativa Anguissa, simile a Bakayoko per caratteristiche tecniche e fisiche e in grado di operare come valido sostituto di Kessie, per far rifiatare il giocatore ghanese nel corso della stagione. L’agente del giocatore, Maxime Nana, ha incontrato Maldini in un vertice nella sede del club rossonero e l’affare potrebbe sbloccarsi. In uscita novità per Krunic: il Friburgo è pronto a investire 8 milioni di euro per il bosniaco, che lascerà definitivamente nei prossimi giorni Milanello.

OMNISPORT | 19-09-2020 13:09