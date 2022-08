Calciomercato Atalanta: da Pinamonti a Freuler passando per Miranchuk

09-08-2022 13:07

Difficile decifrare le ultime tre settimane di mercato dell’Atalanta, che rimangono sospese per diversi motivi. Per l’attacco gli spiragli per arrivare ad Andrea Pinamonti si stanno riducendo man mano che Giacomo Raspadori si avvicina al Napoli: nel caso l’ex attaccante di Empoli e Frosinone sarebbe promesso sposo dei neroverdi, a meno che non ci siano colpi di scena tra la Juventus e Luis Muriel. Nel frattempo si attendono novità sul futuro di remo Freuler, dove la Dea attende un rilancio da parte degli inglesi prima di lasciar partire il centrocampista svizzero.

Infine due uscite: Josip Ilicic e Aleksej Miranchuk, due trequartisti mancini che potrebbero partire come rimanere: Gian Piero Gasperini ha fatto bloccare la trattativa per il russo in attesa di capire il futuro dello sloveno e prima dell’ufficialità di Ademola Lookman, ma i giorni passano e anche il Bologna potrebbe rinunciare a Ilicic se non arriveranno indicazioni chiare da Bergamo.

