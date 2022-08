Calciomercato Benevento: salta Simy, chiuso lo scambio Insigne-Ciano

28-08-2022 16:42

Operazione conclusa per l’attacco del Benevento, ma non è quella che si attendevano i tifosi. Non arriva infatti, almeno per ora, Nwankwo Simy della Salernitana che non ha accettato la proposta contrattuale del club giallorosso. In attesa di sviluppi, il Benevento ha chiuso un’operazione con il Frosinone che coinvolge Roberto Insigne (classe 1994, fratello di Lorenzo) che si traferisce in Ciociaria e Camillo Ciano (nato nel 1990) che passa alle Streghe.

Intanto c’è da registrare l’arrivo di Frederic Veseli, terzino classe ’92 che arriva dalla Salernitana, e la trattativa con il Parma per il centrocampista Pasquale Schattarella. Per il classe 1987, veterano della Serie B, si tratterebbe di un ritorno a Benevento dove ha giocato dal 2019 al 2021.

