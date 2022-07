Calciomercato Bologna: Toro su Orsolini e Barrow, si sogna Shomurodov

31-07-2022 20:11

Non solo Orsolini nelle mire del Torino, c’è anche un altro gioiello del Bologna che potrebbe migrare verso Torino. Si tratta di Musa Barrow, attaccante che interessa ai granata come accaduto per Orsolini e pare anche in entrambi i casi sia arrivata un’offerta ufficiale. Per l’ex juventino 9 milioni di euro, mentre per il gabbiano ex Atalanta da ben 10 milioni di euro. La prima offerta per Orsolini sembra sia stata rifiutata, resta da capire se nelle prossime ore il Torino affonderà per uno dei due o per entrambi.

In entrata invece si sogna la possibilità di far esplodere a Bologna il grande talento di Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko della Roma che con l’arrivo di Dybala (e soprattutto di Belotti, se andasse in porto) si troverebbe “chiuso” con poche possibilità di giocare. Da qui l’idea di un prestito con diritto di riscatto, su cui si sta lavorando in queste ore forse anche alla luce di una possibile cessione di Barrow o di Orsolini.

