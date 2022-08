Calciomercato Como: super colpo in attacco, è fatta per Cutrone

26-08-2022 07:00

Continua a condurre un mercato da protagonista il Como, che non si è affatto fermato a Cesc Fabregas portando a termine un’altra operazione di altissimo profilo per la Serie B riportando in Italia Patrick Cutrone. Il centravanti, ex Milan e di proprietà degli inglesi del Wolverhampton, arriva in prestito secco come lo scorso anno ad Empoli (28 presenze e tre gol) e sarà chiamato a portare una dote di gol importante.

Intanto però il Como non si vuole fermare, e sta trattando anche Paolo Faragò esterno di fascia destra del Cagliari. Il giocatore, classe 1993, è vicinissimo all’accordo e potrebbe arrivare già in città nelle prossime ore per sostenere le visite mediche.

