16-07-2022

La Cremonese non si ferma, in una fase particolarmente importante del calciomercato i grigiorossi di Ariedo Braida ufficializzano un attaccante e si buttano subito su un altro obiettivo. Il colpo già piazzato è Frank Tsadjout, centravanti nato nel 1999 che lascia il Milan e che da oggi diventa un giocatore della Cremonese a titolo definitivo.

Sempre nello stesso reparto, il giocatore da prendere è stato individuato in Germania e in particolare nell’Holstein Kiel: si tratta di Fabian Reese, attaccante esterno classe ’97 ex Schalke 04 che nelle ultime due stagioni ha raccolto 44 presenze e tre reti nella seconda divisione tedesca. In precedenza era di proprietà dello Schalke 04, con cui ha segnato 7 gol in vari spezzoni tra il 2015 e il 2020.

