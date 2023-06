Calciomercato: scadenza di contratto e parametro zero. La Top 10 dei calciatori più appetibili

Ci sono Messi, Kamada, Skriniar e Rabiot: ecco le migliori occasioni a parametro zero in vista del calciomercato estivo

07-06-2023 16:48

Praticamente conclusa la stagione 2022-23, è tempo per le società di iniziare a pensare al calciomercato. Tra grandi nomi e giocatori pronti al salto di qualità, i parametri zero sono, come accade sempre più spesso, tra i protagonisti delle trattative estive.

Ecco l’elenco dei dieci giocatori in scadenza – prelevabili a parametro zero – con il valore più alto secondo Transfermarkt.

10) Ilkay Gundogan

10) Ilkay Gundogan: l’attuale capitano del Manchester City potrebbe cambiare aria al termine della stagione. Sicuramente del suo futuro se ne riparlerà dopo la finale di Champions League contro l’Inter in programma il 10 giugno a Istanbul. Il centrocampista tedesco è valutato 25 milioni di euro.

9) Wilfred Zaha

9) Wilfred Zaha: dopo una vita passata al Crystal Palace, l’ala sinistra potrebbe cambiare maglia quest’estate. Il classe ’92 ha una valutazione di 27 milioni.

8) Konrad Laimer

8) Konrad Laimer: il centrocampista austriaco potrebbe salutare il Lipsia dopo sei anni e da fresco vincitore della Coppa di Germania. La sua valutazione è di 28 milioni.

7) Daichi Kamada

7) Daichi Kamada: un altro giocatore che sembra pronto a fare il grande passo verso una big europea è il trequartista gioapponese, che dopo una stagione da assoluto protagonista all’Eintracht Francoforte, è dato a un passo dal Milan. Il suo valore di mercato è 30 milioni.

6) Youri Tielemans

6) Youri Tielemans: complice anche la retrocessione in Championship del Leicester, è sempre più probabile che il centrocampista belga non sarà più un giocatore delle Foxes la prossima stagione. Tanti i club interessati a lui, che potrebbe scatenare una vera e propria asta di mercato. La valutazione del classe ’97 è di 30 milioni.

5) Adrien Rabiot

5) Adrien Rabiot: anche la Juventus rischia di perdere uno dei suoi pezzi pregiati a zero. Dopo la prima stagione positiva in Serie A, che ne ha rialzato le quotazioni sul mercato, il centrocampista classe ‘95 potrebbe infatti decidere di non continuare la sua esperienza in bianconero, vista anche l’esclusione del club dalle due principale competizioni europee. Anche il francese è valutato 30 milioni.

4) Evan N’Dicka

4) Evan N’Dicka: oltre a Kamada l’Eintracht Francoforte rischia di perdere anche il centrale classe ’99. Il difensore, vincitore dell’Europa League 2021-22, viene dato come molto vicino al trasferimento alla Roma. La sua valutazione è di 32 milioni.

3) Marcus Thuram

3) Marcus Thuram: praticamente certo anche l’addio dell’attaccante francese dal Borussia M’gladbach. Il calciatore figlio d’arte è ormai pronto al salto di qualità. Il suo valore di mercato è di 32 milioni.

2) Lionel Messi

2) Lionel Messi: Il pezzo pregiato di questa lista è sicuramente la Pulce, il cui rapporto con il PSG non è mai sbocciato veramente. Nonostante i suoi 35 anni (ne compirà 36 il prossimo 24 giugno) è il secondo giocatore con il valore più altro tra quelli in scadenza di contratto, grazie a una valutazione di 45 milioni.

1) Milan Skriniar

1) Milan Skriniar: l’Inter si è ormai rassegnata all’idea di perdere a zero il classe ‘95, da tempo destinato al PSG. Con una valutazione di 60 milioni, il difensore slovacco guarda tutti dall’alto al basso in questa speciale classifica.

Gli altri: da Kantè a Modric

Tra i giocatori in scadenza di contratto che non figurano tra i dieci con il valore più alto, sono presenti parecchi campioni indiscussi come Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Roberto Firmino (Liverpool), N’Golo Kanté (Chelsea), Marco Asensio (Real Madrid) e tanti altri.