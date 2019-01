Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 29 gennaio 2019

14:30 Il Milan accelera per l'ultimo colpo: proposto uno scambio

È questo il nome individuato dal Milan per rinforzare l'attacco a disposizione di Gennaro Gattuso : Ringhio ha dato il via libera all'operazione e Leonardo ha avviato una trattativa ad oltranza con il Watford per ingaggiare l'attaccante esterno catalano. Nella fittissima trattativa Leonardo potrebbe proporre agli Hornets come contropartita tecnica Fabio Borini, che conosce bene il calcio inglese considerato il suo passato nel Chelsea, nello Swansea City, nel Liverpool e nel Sunderland. Il dettaglio dell'operazione

11:00 Inter, qualcosa si è rotto: in 5 se ne vogliono andare

Qualcosa si è rotto nello spogliatoio dell'Inter nelle ultime settimane. E anche Vecino avrebbe ricevuto un'offerta importante. I malumori sono emersi negli ultimi giorni : il più eclatante è quello di Ivan Perisic, che vuole la cessione in Premier e si rifiuta di giocare. Il dettaglio dell'operazione

10:00 Milan, corsa contro il tempo per l'attaccante: c'è un nuovo nome

Conto alla rovescia alla fine del mercato, i tempi stringono e il Milan è ancora alla ricerca dell'esterno offensivo richiesto a gran voce da Gennaro Gattuso per poter puntare alla Champions League. La pista più calda è sempre quella che porta a Gerard Deulofeu, ala del Watford che in passato vestì il rossonero con successo per sei mesi, rilanciandosi. Il Milan non va oltre i 20 milioni di euro come offerta, mentre il Rennes non chiede meno di 30. Il dettaglio dell'operazione

08:15 Il Cagliari bussa a casa della Roma

È quello che a Roma stanno pensando di Luca Pellegrini, che potrebbe quindi essere girato in prestito. A Cagliari sarebbero pronti ad accoglierlo, la società isolana ha anzi già tastato il terreno e avrebbe scavalcato la Spal, che si era fatta avanti a inizio gennaio, senza però riuscire a chiudere la trattativa : l'ultima parola spetta a Di Francesco.

07:55 Scarto di Fiorentina e Inter esalta la Juventus

Nicolò Zaniolo, bocciato dalla Fiorentina e scartato dall'Inter, che lo ha impacchettato e mandato a Roma come parziale contropartita di Radja Nainggolan, è diventato un obiettivo della Juventus, la società che sta dominando in Italia da sette stagioni e che è seriamente intenzionata a vincere l'ottavo scudetto di fila. Nicolò è stato a un passo dalla Juventus, lo avevano seguito per tutta la stagione così come Colonia e Villarreal. Il dettaglio dell'operazione

07:15 Il Monaco si fa avanti per Miranda

L'Inter continua a ribadire di non volerlo lasciare andare ma Miranda vuole giocare con più continuità. Una nuova opportunità per il brasiliano è quella legata all'interessamento da parte del Monaco, che si trova in una situazione assai precaria in Ligue1.

Cosa è successo ieri lunedì 28 gennaio 2019

Virgilio Sport - 29-01-2019 | 14:30