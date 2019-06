Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 26 giugno 2019

14:13 Rog-Cagliari, qualcosa si muove

Una delle situazioni che il Napoli dovrà gestire è quella di Marko Rog. Il centrocampista è andato al Siviglia in prestito ma non ha trovato molto spazio e, in enstate. Sulle tracce del croato c'è il Cagliari e, collaboratore del procuratore di Rog, al giocatore non dispiacerebbe vestire la maglia rossoblù : Il Cagliari può essere una collocazione assolutamente opportuna.

14:07 Federico Chiesa ha deciso il proprio futuro

Chiesa sembra infatti deciso a disertare l ’ incontro con il nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso che aveva in programma un faccia a faccia per verificare le motivazioni del giocatore a restare in maglia viola. Fiorentina spalle al muro, quindi, e c ’ è pure un giallo, quello relativo alla presunta promessa, rivendicata dai Chiesa, fatta dalla Fiorentina al giocatore circa la possibilità di liberarsi in estate per un club più ambizioso. Il dettaglio dell'operazione

12:09 Dagospia: Ronaldo ha esonerato Allegri con Nedved

Cristiano Ronaldo pesa sul bilancio della Juventus per 30 milioni di euro netti l ’ anno per altri tre anni. Tutto si sarebbe deciso al termine della partita persa contro l ’ Ajax che ha sancito la precoce eliminazione della juventus dalla Champions : la notte successiva CR7 e Pavel Nedved avrebbero litigato furiosamente in hotel con Max Allegri. Ronaldo ha benedetto anche l ’ arrivo sulla panchina della Juventus di Maurizio Sarri. Il dettaglio dell'operazione

11:31 Inter, è tutto fatto per Sensi

Operato il sorpasso sul Milan, l ’ Inter ha chiuso il cerchio della trattativa con il Sassuolo per arrivare a Stefano Sensi. La parte cash che uscirà dalle casse dell ’ Inter sarà però inferiore perché, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport ', nell ’ affare verrà inserito anche Andrew Gravillon, il difensore originario della Guadalupa, classe ’ 98, prodotto del vivaio dell ’ Inter e reduce da una positiva stagione in prestito al Pescara.

10:51 Juventus, un esubero inatteso può entrare nell'affare Zaniolo

Non c ’ è estate senza che il mercato si infiammi sull ’ asse Roma - Juventus. Al netto di una chiara flessione di rendimento nella seconda parte della stagione, Zaniolo rimane un obiettivo sensibile per la Juventus, che sta preparando nei dettagli l ’ offerta da consegnare alla Roma dalla quale i bianconeri vogliono acquistare anche l ’ esterno sinistro difensivo classe ’ 99 Luca Pellegrini, reduce da sei mesi in prestito al Cagliari. Il dettaglio dell'operazione

09:24 Milan, c'è il piano per Torreira

Il Milan sarebbe pronto a tutto pur di regalare al nuovo allenatore Giampaolo il centrocampista Torreira. Pur di avere l'ex Sampdoria, il club rossonero sembra disposto a mettere sul piatto Kessié, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio.

08:51 Roma, Nzonzi ha le valigie pronte

Il futuro di Nzonzi non sarà, alla Roma. Il 30enne centrocampista non si è presentato alle visite mediche del club e pare ormai ad un passo dalla cessione. Diversi le società sulle sue tracce. Attenzione anche all'Arsenal, soprattutto se Torreira dovesse lasciare i Gunners per andare al Milan.

07:59 Inter, Conte può sorridere: arriva Dzeko

L'Inter di Antonio Conte prende sempre più forma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe ormai fatta per il passaggio di Edin Dzeko dalla Roma all'Inter. Edin Dzeko costerà all'Inter circa 10 milioni di euro, classe 2001, Edoardo Vergani. Edin Dzeko dovrebbe essere ufficializzato dall'Inter prima del prossimo 30 giugno. L'Inter non si fermerà certo qui. Nel mirino Romelu Lukaku che, ha fatto sapere di essere ben disposto a raggiungere Antonio Conte a Milano. Il dettaglio dell'operazione

07:34 Juventus, de Ligt bianconero al 95%

La Juventus pare vicinissima a chiudere, la trattativa per de Ligt. Secondo Catalunya Radio, l'olandese avrebbe deciso di giocare con la Vecchia Signora. Il 19enne capitano dell'Ajax, cercato, con inistenza, anche dal Barcellona, rientrerà a breve dalle vacenze e dovrebbe poi annunciare il suo passaggio alla Juventus. Il giovane gioiello olandese dovrebbe percepire, alla Juventus, 7.5 milioni di euro a stagione.

