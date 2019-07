Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 8 luglio 2019

12:29 Inter, è arrivata l'offerta ufficiale a Icardi e Wanda Nara

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno messo sul tavolo un contratto quinquennale da 7.5 milioni di euro netti a stagione più bonus per l'ex capitano dell'Inter. Una offerta importante, che si avvicina a quella della Juventus, che ha proposto a Wanda Nara 8 milioni di euro netti all'anno fino al 2024 più premi. Queste le parole di Marotta su Icardi : Escludo Icardi alla Juve, non ci sono al momento le condizioni. Il dettaglio dell'operazione

10:24 Milan: Borini in partenza

Fabio Borini, giunto appena due estati fa dal Sunderland, potrebbe lasciare il Milan. Il Crystal Palace, secondo indiscrezioni della stampa inglese, avrebbe raccolto informazioni sulla situazione dell'esterno emiliano.

10:08 Psg su Leonardo Bonucci: il difensore ha già deciso il suo futuro

Con l'arrivo di Matthijs De Ligt, da capire cosa ne sarà di Leonardo Bonucci. Il 19enne olandese dovrebbe giocare, al fianco di Giorgio Chiellini, con Leonardo Bonucci relegato a terza scelta. Le offerte per Leonardo Bonucci non mancherebbero. Leonardo, avrebbe già provato a testare l'umore dell'ex Milan per capire se ci siano o meno le condizioni per farlo diventare un nuovo giocatore del PSG. Tuttavia secondo le indiscrezioni Bonucci sarebbe intenzionato a restare sotto la Mole. Il dettaglio dell'operazione

09:19 Torino in pressing su Laxalt

Novità in casa Milan. Laxalt potrebbe giocare, a Torino, sponda granata. Il club del patron Cairo sarebbe, sulle tracce del 26enne esterno uruguaiano di proprietà della società rossonera. Il Torino, visto il complicarsi della pista che porta a Mario Rui.

07:57 Raiola sbotta: "Juve e Ajax trovino in fretta l'accordo per De Ligt"

Il 19enne difensore, di proprietà dell'Ajax, è in procinto di trasferirsi alla Juventus. Una situazione di stallo che sta innervosendo il giocatore e, Mino Raiola. L'agente del nazionale olandese è uscito allo scoperto, spiegando cosa serve per arrivare alla classica fumata bianca : De Ligt spera soltanto che la Juventus e l'Ajax dimostrino la volontà di raggiungere un'intesa e che l'accordo sia fatto in tempi rapidi, le sue parole al Telegraaf. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri domenica 7 luglio 2019

