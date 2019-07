Psg su Leonardo Bonucci: il difensore ha già deciso il suo futuro

Alla Juventus attendono, a braccia aperte, Matthijs De Ligt. Mino Raiola, agente del capitano dell'Ajax, sta premendo affinché si arrivi, il prima possibile, alla classica fumata bianca (c’è ancora tanta distanza tra la richiesta economica del club olandese e l’offerta della società bianconera). Con l'arrivo di Matthijs De Ligt, sicuro di un posto da titolare, da capire cosa ne sarà di Leonardo Bonucci.

Il difensore bianconero potrebbe rischiare di vedere il proprio spazio ridursi. Il 19enne olandese dovrebbe giocare, presumibilmente, al fianco di Giorgio Chiellini, con Leonardo Bonucci relegato a "terza scelta". Una situazione che potrebbe portare il nazionale azzurro classe 1987 a guardarsi attorno e cercare una nuova sfida professionale. Le offerte per Leonardo Bonucci non mancherebbero. Il Manchester City di Pep Guardiola lo cerca da tempo ma attenzione al PSG. Il club parigino, in più occasioni, ha provato a convincere il centrale bianconero a trasferirsi a Parigi. Leonardo, nuovo uomo mercato della società parigina, avrebbe già provato a testare l'umore dell'ex Milan per capire se ci siano o meno le condizioni per farlo diventare un nuovo giocatore del PSG.

Tuttavia secondo le indiscrezioni Bonucci sarebbe intenzionato a restare sotto la Mole. Memore dell'esperienza fallimentare al Milan, il centrale bianconero è intenzionato a restare alla corte di Sarri a giocarsi le sue carte. Molto, chiaramente, dipenderà anche dall'offerta economica del PSG. Davanti ad una proposta monster, potrebbe anche farci un pensierino. Tutto è legato anche a Maurizio Sarri e alle sue idee in merito al pacchetto difensivo. Poter contare sul trio Bonucci-Chiellini-De Ligt farebbe comodo all’ex allenatore, tra le altre, di Napoli e Chelsea.

SPORTAL.IT | 08-07-2019 10:08