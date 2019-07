Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 18 luglio 2019

11:03 Zaniolo tra Juventus e Premier League: la situazione

Sogno tutt ’ altro che segreto della Juventus, Zaniolo interessa anche allo stesso Tottenham e, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il giocatore sarebbe stuzzicato dall ’ idea di trasferirsi in Premier e in particolare di essere allenato da Pochettino. Il nome di Zaniolo può quindi rientrare in una maxi trattativa che comprenderebbe anche Florenzi e Alderweireld, ma la Juventus di certo non fa passi indietro. Il dettaglio dell'operazione

10:02 La Juve non intende fare il gioco di Icardi: mossa di Wanda Nara

Le date non aiutano a rasserenare né Mauro Icardi, né Wanda Nara che pure prosegue con crescente attenzione a curare ogni fronte di negoziazione per garantire un contratto e relativo ingaggio adeguati all'attaccante argentino. Il presidentissimo del Napoli vorrebbe arricchire la rosa messa a disposizione di Carlo Ancelotti con l'innesto di Icardi e avrebbe già in passato prospettato un doppio contratto coinvolgendo le aspirazioni artistiche di Wanda.

09:38 Napoli, super offerta per Pepe

Il Napoli, starebbe pensando di puntare, forte, sul 24enne Pepe, stella in forza al Lille. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro si sarebbe fatto avanti con una proposta importante. L'ivoriano Pepe sarebbe cercato da tanti altri club, soprattutto da PSG, Lione e pure dall'Arsenal.

09:17 Juventus, ufficiale la firma di De Ligt

Con un comunicato ufficiale molto ricco, la Juventus ha ufficializzato l'acquisto del difensore olandese De Ligt L'ex capitano dell'Ajax ha firmato un contratto di cinque anni, con scadenza al 30 giugno del 2024. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024.

08:54 Milan, nome nuovo per l'attacco

C'è chi spera che Zvonimir Boban, connazionale dell'asso del Real Madrid, riesca nell'impresa di convincere il quasi 34enne Pallone d'Oro a fare le valigie e a trasferirsi a Milano, sponda Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, il duo Maldini-Boban avrebbe messo gli occhi su Matias Zaracho, prospetto, classe 1998, in forza al Racing di Avellaneda. Il Milan punterebbe a chiudere la trattativa nel minor tempo possibile, in particolare dal Porto e dall'Atletico Madrid. Il dettaglio dell'operazione

08:29 Guarin si libera e punta l'Italia

Guarin, si è liberato dallo Shanghai Shenhua. Sulle tracce del 33enne centrocampista ci sarebbero due squadre italiane, ossia l'Atalanta e il Parma. Guarin ha giocato in Italia, con l'Inter, dal gennaio 2012 al gennaio del 2016 con 141 presenze e 23 reti totali.

07:54 Inter, spunta un'alternativa a Lukaku

La trattativa per Romelu Lukaku, tra le altre, di Juventus e Chelsea, è in corso da tempo. L'Inter sarebbe pronta ad un grande sforzo economico, ossia a mettere sul piatto oltre 75 milioni di euro per convincere il Manchester United a liberare il centravanti belga. La trattativa per Romelu Lukaku è in divenire, intercettato al termine di una cena in un noto ristorante : Lukaku ? Nessuna novità. L'Inter, per non rischiare di restare con un pugno di mosche in mano. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri mercoledì 17 luglio 2019

