Zaniolo tra Juventus e Premier League: la situazione

In un mercato estivo che è appena iniziato, ma che ha già visto realizzarsi tanti colpi da parte delle grandi d’Europa, ferme al palo sono le finaliste dell’ultima edizione della Champions League. Sia il Liverpool vincitore che il Tottenham sconfitto devono ancora ingranare in fatto di acquisti. Più dinamici in questo senso sembrano gli Spurs, decisi a guardare in Italia e in particolare a Roma per rinforzare l’organico e provare a bissare l’inaspettato risultato della scorsa stagione in campo europeo. Perso l’esterno difensivo Kieran Trippier, ceduto all’Atletico Madrid per 30 milioni, a Londra hanno infatti inserito Alessandro Florenzi tra i possibili sostituti del nazionale inglese.

La Roma valuta il proprio capitano 30 milioni, ma è pronta ad ascoltare anche proposte inferiori qualora il Tottenham mettesse sul piatto il cartellino di Toby Alderweireld, il duttile difensore belga messo nel mirino dal ds dei giallorossi Petrachi. In realtà però Roma e Tottenham potrebbero sedersi presto ad un tavolino per discutere di un altro giocatore, Nicolò Zaniolo. Pur essendo rientrato dalle vacanze in anticipo dopo l’infausta avventura all’Europeo Under 21, segnale di buona volontà in vista della seconda stagione alla Roma dopo il finale in calando dello scorso campionato e qualche critica da parte dei tifosi, il prodotto del vivaio dell’Inter è infatti tuttaltro che sicuro di restare in giallorosso. Sogno tutt’altro che segreto della Juventus, Zaniolo interessa anche allo stesso Tottenham e, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il giocatore sarebbe stuzzicato dall’idea di trasferirsi in Premier e in particolare di essere allenato da Pochettino.

Il nome di Zaniolo può quindi rientrare in una maxi trattativa che comprenderebbe anche Florenzi e Alderweireld, ma la Juventus di certo non fa passi indietro. Anzi, a favore dei bianconeri si registra il contatto tra il nuovo tecnico della Roma Paulo Fonseca e Gonzalo Higuain, volto a convincere il Pipita ad accettare il trasferimento nella Capitale. L’argentino è frenato da motivi economici, ma una lauta buonuscita da parte della Juve potrebbe sbloccare la situazione e permettere ai campioni d’Italia di tornare a parlare di uno scambio proprio con Zaniolo.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 11:03