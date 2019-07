Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 25 luglio 2019

12:41 Cancelo a un passo dal Manchester City

Soltanto un anno fa era stato l'apripista dell'affare Ronaldo, oggi per Joao Cancelo l'avventura alla Juventus è ai titoli di coda. Fabio Paratici è in Inghilterra per far cassa : si tratta la cessione di Kean all'Everton, si prova a piazzare Perin all'Aston Villa, ma soprattutto c'è il forte interesse del Manchester City per il giovane portoghese. Guardiola ha espressamente richiesto Cancelo e, Sarri non si oppone alla cessione.

11:08 L'addio definitivo alla Roma di De Rossi: inizia un lungo viaggio

Qui si tratta di sancire una cesura tra quanto è stato De Rossi prima e quello che diventerà altrove. Ci sta tempo per parlare del Boca, oggi ho fatto qualche giro per la città, ha detto De Rossi. Sarah aveva espresso con poche ma salienti battute una condizione di incertezza e distanza dalla società nei confronti di De Rossi. In Argentina potrebbe essere tutto diverso e riscattarsi da un anno di incertezza e di grande.

10:39 Su Demiral irrompe la Roma

Che resti alla Juventus o che vada altrove il Milan rischia di vedersi sfuggire l'ennesimo obiettivo di mercato. Merih Demiral interessa anche alla Roma. La società bianconera, che in estate lo ha prevelato dal Sassuolo, valuta il turco 40 milioni di euro. Una cifra elevatissima.

09:50 Il sogno di Icardi e Wanda Nara: convincere Conte

Il duo Marotta-Ausilio è al lavoro, in maniera continuativa, per cercare di regalare ad Antonio Conte i rinforzi che l'allenatore chiede a gran voce. Anche perchè Mauro Icardi continua a rifiutare ogni proposta che gli viene messa sul tavolo. Tuttavia, supportato dalla compagna e agente Wanda Nara, pare deciso a riconquistarsi un posto nel progetto Inter. Con Antonio Conte a guidarlo, Mauro Icardi potrebbe risultare devastante in attacco. Il dettaglio dell'operazione

08:28 Inter, nuova pista per Nainggolan

Nainggolan, fuori dal progetto nerazzurro. Nelle ultime ore, secondo il Corriere dello Sport, l'Inter starebbe provando ad impostare un accordo con il Barcellona per uno scambio di giocatori importante. L'idea sarebbe quella di dare il belga ai blaugrana, in cambio di Vidal.

08:03 Juve, Khedira verso la Premier League

Il futuro di Khedira potrebbe essere in Premier League. Il centrocampista tedesco, in uscita dal club bianconero. Il club inglese ne avrebbe già parlato, con Paratici. Il 32enne Khedira ha un contratto garantito con i bianconeri fino al giugno del 2021.

Cosa è successo ieri mercoledì 24 luglio 2019

Virgilio Sport - 25-07-2019 | 12:41