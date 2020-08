18:07 Mercato Inter: Antonio Conte torna a parlare del suo futuro

Antonio Conte è tornato a parlare del suo futuro alla vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia. La partita contro il Siviglia è la più importante nella storia recente dell'Inter : Ho giocate tante finali. Quello di cui mi sono accorto è che la gente si ricorda quando vinci. Il dettaglio dell'operazione

16:38 Mercato Milan, svolta per Ibrahimovic: la mossa dei rossoneri

Zlatan Ibrahimovic resterà al Milan : non è più una questione di se, ma di quando arriverà la firma. Ibrahimovic ha apprezzato lo sforzo del club e di Elliott per arrivare ad un'intesa, che giudica imprescindibile il rinnovo del giocatore per la rosa rossonera, e l'accordo è ora più vicino. I dettagli sono ancora da definire ma da casa Milan filtra ottimismo : l'obiettivo è chiudere prima del weekend, in tempo per il raduno in programma a Milanello lunedì prossimo. Il dettaglio dell'operazione

13:05 Pepe Reina verso il Valencia

Rientrato dal prestito all'Aston Villa, Pepe Reina sta ora per salutare definitivamente il Milan. Secondo quanto riporta Sky, il Valencia è in pressing sul portiere spagnolo, che a breve potrebbe ufficializzare il suo ritorno in Spagna. Il numero uno olandese potrebbe tornare all'Ajax.

12:39 Mercato Juve: Pirlo cambia la lista, novità a centrocampo e in attacco

L'influenza di Andrea Pirlo comincia già a farsi sentire sulle scelte di mercato della Juventus. I campioni d'Italia sono da tempo alla caccia di un regista : se con Maurizio Sarri la pista Jorginho era la più calda, con il Maestro la Juventus ha invece virato su un profilo più abbordabile e più di prospettiva, Manuel Locatelli. Il dettaglio dell'operazione

11:14 Deulofeu chiama di nuovo il Milan

Nuovo messaggio di Gerard Deulofeu al Milan. L'attaccante spagnolo, in uscita dal Watford, a Onda Cero non si nasconde e chiama i rossoneri : Non nego sia un'opzione per il mio futuro. Sono stato tremendamente felice lì, dov'è nata mia figlia. Chiaro sia una possibilità.

10:39 Lazaro, ufficiale il prestito al Borussia Monchengladbach

Valentino Lazaro saluta di nuovo l ’ Inter e lo fa per iniziare una nuova avventura al Borussia Monchengladbach. Il Borussia ha ingaggiato Valentino Lazaro. Approdato all ’ Inter nell ’ estate del 2019 dopo le ottime esperienze con Salisburgo ed Hertha Berlino, Lazaro ha faticato ad imporsi nella sua prima annata italiana, visto che ha collezionato solo 6 presenze in campionato, alle quali vanno aggiunte altre 4 in Europa League ed 1 in Coppa Italia.

10:29 Milan, due nomi per la fascia sinistra

Gli uomini di mercato del Milan stanno cercando un sostituto dell'esterno svizzero Ricardo Rodriguez, passato mercoledì al Torino, per coprire il vuoto lasciato sulla fascia sinistra nella rosa di Stefano Pioli. I possibili candidati al ruolo di vice Theo Hernandez, secondo quanto riporta Sky, sono Matias Vina, esterno sinistro classe 1997 del Palmeiras, e Iago, terzino brasiliano dell ’ Augbsurg, nato lo stesso anno.

09:36 Mercato Juventus: futuro Ronaldo, rumors su un incontro a Lisbona

La presenza di Cristiano Ronaldo a Lisbona sta scatenando le voci sul suo futuro. In una recente intervista alla BBC, Guillem Balague, autore di una biografia di CR7, ha sostenuto che la Juve avrebbe deciso di liberarsi di Ronaldo proprio per il peso eccessivo del suo ingaggio : Il motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato accostato al Psg è che il suo procuratore Jorge Mendes ha avuto istruzioni di cercargli una squadra. Il dettaglio dell'operazione

09:12 Torino, Giampaolo vuole Lucas Biglia

Lucas Biglia potrebbe restare in Italia un'altra stagione. L'ex centrocampista del Milan, è stato richiesto dal neo tecnico del Torino Marco Giampaolo, alla ricerca d'esperienza a centrocampo. L'ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore.

08:50 Mercato Inter, tre offerte per Joao Mario

Joao Mario sta per lasciare l'Inter, forse definitivamente. Il centrocampista portoghese, dopo l'avventura in Russia, sarebbe corteggiato dal Real Betis, pronto a fare la sua offerta, e dal Celta Vigo, che da tempo ne segue le tracce. Lo riporta Fcinternews.

08:31 Milan, Rangnick all'attacco: veleno su Maldini e Ibrahimovic

Ralf Rangnick torna a parlare del Milan in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, e non in toni particolarmente lusinghieri. Non è nel mio stile insistere su giocatori di 38 anni, è la frecciata a Zlatan Ibrahimovic - : non perché non siano abbastanza bravi, e Ibra certamente lo è, ma perché preferisco creare valore e sviluppare il talento. Rangnick cita ad esempio l'Atalanta : Sarà paradossale ma l ’ esempio è a 30 km : è l ’ Atalanta che ha un terzo del fatturato ma arriva davanti. Il dettaglio dell'operazione

07:58 Schick: Lipsia in Italia per trattare con la Roma

Nei prossimi giorni si determinerà il futuro di Patrik Schick : l'attaccante ceco, di ritorno alla Roma dopo il prestito al Lipsia, potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dal club tedesco, che sta per inviare alcuni dirigenti in Italia per incontrare la nuova proprietà della società giallorossa. Sono curioso di sapere se vorranno vendere Patrik e a quale prezzo. Il viaggio a Roma dimostra un grande interesse da parte del Lipsia.

07:50 Thiago Silva torna in Italia, Fiorentina in vantaggio

Protagonista con la maglia del Paris Saint Germain in Champions League, Thiago Silva potrebbe presto tornare in Italia. Secondo le indiscrezioni la Fiorentina ha messo le mani sul quasi 36enne difensore brasiliano, in scadenza di contratto con il club francese a fine agosto. In Italia Thiago Silva ha disputato tre stagioni in rossonero, mentre a Parigi ha vinto ben sette campionati francesi e cinque coppe di Francia.

