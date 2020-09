Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 3 settembre 2020

14:54 Juventus-Jorginho, il retroscena dell'agente

L'agente di Jorginho, ha confermato a tuttomercatoweb che il regista del Chelsea sarebbe stato ingaggiato alla Juve in caso di conferma di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera : Con Sarri sarebbe andato alla Juve ? Penso di sì. La Juventus aveva proposto al Chelsea uno scambio con Pjanic che il club inglese però non ha preso in considerazione.

13:30 Koulibaly, offerta troppo bassa

Incontro in giornata tra il Napoli e Kalidou Koulibaly. Il club azzurro aspetta le offerte per il giocatore, ma la prima proposta del Manchester City, 65 milioni di euro compresi i bonus, non ha soddisfatto Aurelio De Laurentiis che ha deciso di convocare l'agente del difensore, Fali Ramadani.

13:13 Mercato Inter: nuovo ribaltone per Lionel Messi

Nuova svolta nella telenovela Messi : il fuoriclasse argentino potrebbe fare dietrofront e restare al Barcellona, almeno fino alla scadenza del contratto del 30 giugno 2021. Dall'Argentina nelle ultime ore sono arrivati segnali positivi sulla permanenza del giocatore in Catalogna : secondo Tyc Sports dopo l'incontro tra il padre di Messi, Jorge, e il presidente blaugrana Bartomeu, la Pulce avrebbe deciso di restare al Camp Nou per quest'anno. Il dettaglio dell'operazione

12:49 Juventus: in 4 in fila per un giovane bianconero

Il giovane centrocampista della Juve, in prestito in Serie B al Perugia nella scorsa stagione, si sta allenando attualmente in prima squadra sotto gli occhi di Andrea Pirlo ma è destinato a lasciare di nuovo Torino. Sulle sue tracce ci sono quattro club di Serie A : Genoa, Sampdoria, Udinese e Atalanta, pronte a farsi avanti per un prestito.

12:32 Roma, Riccardi verso la Serie B

Alessio Riccardi, gioiello della Primavera della Roma, potrebbe accasarsi in Serie B, al Pescara. Nelle ultime ore sarebbe avvenuto un incontro tra il dirigente dei giallorossi De Sanctis e il Pescara per arrivare a un accordo.

11:32 Inter, Zanetti: "Impossibile cessione Lautaro"

Lautaro ? Lui è contento di noi e noi di lui. Non ci sono possibilità di vederlo in un ’ altra squadra : il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti a Caracol.com ribadisce che Lautaro Martinez resterà in nerazzurro nonostante il pressing del Barcellona. L'ex capitano nerazzurro parla poi di mercato : Analizzeremo bene i giocatori da portare all ’ Inter.

11:02 Napoli ancora sulle tracce di Veretout

Il Napoli è sempre più determinato ad arrivare a Jordan Veretout. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, mentre la Roma è invece disposta a trattare un suo addio in caso di un'offerta irrinunciabile, superiore ai 30 milioni di euro.

10:53 Roma, pressing per Smalling: offerti 12 milioni

La Roma non si arrende e torna alla carica per Chris Smalling. Nonostante questo, Smalling per ragioni di regolamento non ha potuto partecipare alla final8 nemmeno col club inglese che, proprio come la Roma, è stato eliminato dal Siviglia poi vincitore del trofeo. Al di là di Smalling, dunque, i giallorossi devono fare in fretta : tra due settimane inizierà il campionato e la difesa è ancora in alto mare.

10:34 Mercato Juventus: novità importanti sul futuro di Zaniolo

Nicolò Zaniolo si allontana definitivamente dalla Juventus. Oltre a Zaniolo vola verso il rinnovo anche un altro gioiello giallorosso, Lorenzo Pellegrini. Il futuro di mio figlio ? Solo Dio sa cosa possiamo aspettarci , ha detto in una recente intervista il papà di Zaniolo , Igor. Nicolò è un patrimonio per il calcio italiano e per la Roma, perché ce l ’ abbiamo noi. Il dettaglio dell'operazione

10:01 Mercato Inter: Eriksen non è affatto incedibile

L'Inter è decisamente attiva sul mercato. Dovesse arrivare anche Arturo Vidal, l'Inter avrebbe tante alternative a centrocampo. In tanti si chiedono se ci sarà spazio anche per il talento di Christian Eriksen. Lo scorso gennaio, circa 20 milioni di euro, Christian Eriksen potrebbe, secondo il Corriere dello Sport, anche fare le valigie, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta adeguata. Davanti ad una proposta da 50 milioni di euro, l'Inter potrebbe anche decidere di lasciarlo andare. Il dettaglio dell'operazione

09:18 Borja Valero, nuova opzione per il futuro

Dopo aver concluso la sua esperienza triennale all'Inter, Borja Valero si sta guardando attorno alla ricerca di una nuova sfida professionale. Molto probabilmente lo spagnolo resterà a giocare in Serie A Oltre a Genoa e Parma, ci sarebbe una nuova pretendente sulle tracce del 35enne centrocampista ex Inter. Secondo Sky Sport, il Verona sarebbe pronto a farsi avanti. Molto dipenderà dalle richieste economiche che avanzerà lo stesso Borja Valero.

08:39 Roma, Smalling pronto a tornare

Il futuro di Smalling dovrebbe essere, ancora alla Roma. La società giallorossa sarebbe ad un passo dall'ufficializzare il ritorno del centrale difensivo che tanto bene ha fatto lo scorso anno nella capitale. L'accordo con il Manchester United, proprietario del cartellino.

08:19 Mercato Juventus: bonus al Barcellona per sbloccare Suarez

Sempre più le indiscrezioni che vorrebbero i bianconeri ad un passo dal portare a Torino l'attaccante Luis Suarez. i vertici bianconeri sono tornati alla carica con il Barcellona per avere il via libera e chiudere la trattativa con Luis Suarez. la Vecchia Signora sarebbe disposta a riconoscere al Barcellona un indennizzo sotto forma di bonus legati alle prestazioni del bomber in bianconero. I rapporti tra Juventus e Barcellona sono ottimi, come confermato dallo scambio Pjanic - Arthur. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri mercoledì 2 settembre 2020

