Mercato Juventus: novità importanti sul futuro di Zaniolo

Nicolò Zaniolo si allontana definitivamente dalla Juventus. Il gioiello della Roma, riportano i rumors in arrivo dalla Capitale, sta per legare il suo futuro al club giallorosso con un maxi contratto fino al 2025: il suo ingaggio avrà un importante ritocco verso l’alto, che gli permetterà di guardagnare oltre 3 milioni di euro, bonus compresi.

I bianconeri restano alla finestra per il giocatore ma le possibilità di un affondo sono ormai sfumate. Pochi giorni fa, ha riportato il Corriere dello Sport, la società capitolina ha ricevuto da parte del Tottenham un’offerta da 50 milioni di euro più 10 di bonus per il centrocampista azzurro, a cui è stato presentato un contratto da 4 milioni di euro a stagione.

Una proposta importante, orchestrata dal tecnico José Mourinho che va pazzo di lui, ma che è stata rispedita al mittente sia dal giocatore, sempre più innamorato dei colori giallorossi, sia dalla stessa società che ha deciso di farne l’uomo immagine della nuova era Friedkin.

Oltre a Zaniolo vola verso il rinnovo anche un altro gioiello giallorosso, Lorenzo Pellegrini. Secondo quanto riporta la rosea, la Roma vuole chiudere in fretta per entrambi i giocatori.

“Il futuro di mio figlio? Solo Dio sa cosa possiamo aspettarci – ha detto in una recente intervista il papà di Zaniolo, Igor -. Io spero però che viva una stagione da protagonista nella nuova Roma, una società molto ambiziosa, e spero che possa anche disputare un Europeo da protagonista”.

“Nicolò è un patrimonio per il calcio italiano e per la Roma, perché ce l’abbiamo noi. E’ un ragazzo che da quando è qui si è sempre comportato bene, poi è giovane, ha degli slanci adolescenziali. Ad oggi non è possibile negare che abbia qualcosa in più che lo rende speciale, la forza fisica, abbinata alla tecnica, alla velocità, al talento puro. La Roma se lo tiene stretto e se lo tiene stretto anche il calcio italiano. Ci darà soddisfazioni”, ha assicurato il dirigente della Roma Morgan De Sanctis.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 03-09-2020 10:34