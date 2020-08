Mercato Juventus: nuovi indizi sul futuro di Zaniolo

Nicolò Zaniolo si allontana dalla Juventus. Proprio come successo con l’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa la scorsa estate, il cambio di proprietà della Roma sta per vanificare i tentativi degli uomini di mercato bianconeri, da mesi in pressing sul centrocampista giallorosso.

L’indizio più importante della permanenza del classe 1999 nella Città Eterna è arrivato infatti con il comunicato ufficiale sul sito del nuovo proprietario del club capitolino, Dan Friedkin, che ha utilizzato in apertura proprio l’immagine di Nicolò Zaniolo.

Il nuovo presidente vuole blindare con un rinnovo di contratto il giocatore e anche un altro centrocampista obiettivo dei bianconeri, Lorenzo Pellegrini.

Tra Zaniolo e la Roma sembra essere scoppiata la pace dopo le incomprensioni delle ultime giornate di campionato, quando l’Azzurro era dato in rotta con il tecnico Paulo Fonseca. Il team manager della Roma Morgan De Sanctis ha confermato che il giocatore non si tocca: “Nicolò rappresenta un patrimonio del calcio italiano e soprattutto della Roma. Da quando è alla Roma si è sempre comportato bene. E’ un giocatore che ha qualcosa in piu che lo rende speciale”.

Su Instagram Zaniolo aveva giurato fedeltà ai colori della Roma nel giorno della presentazione della nuova maglia: “È come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. È la stessa cosa. Davvero, la amo questa maglia“.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 18-08-2020 08:56