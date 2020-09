Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 11 settembre 2020

12:15 Inter e Juve, ritorno di fiamma per Marcelo

Ritorno di fiamma di Inter e Juventus per il terzino del Real Madrid Marcelo. Secondo quanto riporta As, per capire se ci sono possibilità di aprire una trattativa.

11:47 Mercato Inter, arrivano i soldi per Kanté: cessione eccellente

Nell'ultimo vertice di mercato con Antonio Conte, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio è stato chiaro : nuovi colpi arriveranno solo in caso di cessioni eccellenti. Brozovic nei giorni scorsi ha dichiarato la sua fedeltà al club meneghino, ma l'Inter non lo considera incedibile ed è disposta a trattare se arriverà l'offerta giusta. Il dettaglio dell'operazione

11:25 Addio Higuain-Juve: pesante minusvalenza per il club

Si è di fatto chiusa l ’ avventura di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il giocatore e la Juventus si saluteranno con un anno di anticipo rispetto alla naturale conclusione del contratto fissata nel 30 luglio 2021. La Juventus è infatti chiamata a decidere se inserire l ’ operazione Higuain nel bilancio che verrà approvato tra qualche ora, oppure se inserirlo nel prossimo che però sarà pesantemente condizionato dai danni che il Covid lascerà alle sue spalle.

10:32 Juventus: sondaggio del Villarreal per De Sciglio

Secondo quanto riporta Sportmediaset il Villarreal avrebbe chiesto informazioni alla Juventus per il possibile trasferimento del terzino bianconero. Il Sottomarino Giallo sta cercando un giocatore in grado di sostituire il terzino sinistro Alberto Moreno, e punta l'esterno ex Milan.

09:54 Mercato Inter: torna il tormentone Barcellona-Lautaro

Secondo TyC Sports, il Barcellona, ormai deciso a lasciar partire Luis Suarez, starebbe tornando alla carica per il Toro. Roly Zarate e Beto Yaqué, avrebbero raggiunto Barcellona per strappare al club blaugrana una proposta monster da girare poi ai vertici di mercato dell'Inter. A onor del vero, l'Inter si è già espressa, più volte, circa il futuro di Lautaro Martinez, rimarcando come il giocatore sia il presente e il futuro della squadra allenata da Antonio Conte. Il dettaglio dell'operazione

09:08 Inter, Brozovic verso la Ligue 1

Si continua a parlare del futuro di Brozovic. Il centrocampista croato ha fatto sapere di voler restare nerazzurro ma l'Inter starebbe trattando la sua cessione. L'Inter, per Brozovic, vorrebbe non meno di 40 milioni di euro. Il Monaco ci starebbe pensando.

08:07 Mercato Juventus: caos attacco, spunta un nuovo nome

Il sogno resta Luis Suarez, in uscita dal Barcellona. Luis Suarez è considerato il giocatore ideale per rendere l'attacco bianconero fenomenale. Nel frattempo, dall'Inghilterra, giungono indiscrezioni che vorrebbero la Juventus sulle tracce di Olivier Giroud, attaccante 33enne di proprietà del Chelsea. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri giovedì 10 settembre 2020

Virgilio Sport - 11-09-2020 | 12:15