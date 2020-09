Mercato Inter, arrivano i soldi per Kanté: cessione eccellente

Nell’ultimo vertice di mercato con Antonio Conte, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio è stato chiaro: nuovi colpi arriveranno solo in caso di cessioni eccellenti. E proprio sul fronte uscite comincia a muoversi qualcosa nelle ultime ore: secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Francia, il Monaco avrebbe effettuato un sondaggio per il centrocampista Marcelo Brozovic.

A spingere per l’acquisto, riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe il suo ex commissario tecnico Nico Kovac, oggi sulla panchina del club del Principato. Brozovic nei giorni scorsi ha dichiarato la sua fedeltà al club meneghino, ma l’Inter non lo considera incedibile ed è disposta a trattare se arriverà l’offerta giusta.

La distanza tra le parti è ancora evidente: il Monaco già alcuni mesi fa aveva provato l’affondo mettendo sul piatto 22 milioni di euro, rispediti al mittente. Ora la società della Ligue 1 è pronta a rilanciare l’offerta al Biscione, che spera sempre di incassare 40 milioni di euro.

La speranza di Conte è riuscire a reinvestire immediatamente la somma per arrivare al centrocampista del Chelsea N’Golo Kanté, ossessione di mercato del mister leccese. I Blues chiedono oltre 50 milioni di euro, ma un compromesso si potrebbe trovare con l’inserimento di alcune contropartite, tra cui lo stesso Christian Eriksen, che Conte proprio non vede nei suoi progetti futuri.

Alcuni giorni fa Brozovic aveva così commentato le voci che lo riguardavano “Caro popolo nerazzurro, per il grande rispetto che ho nei confronti di questa maglia, non ho mai replicato a tutte le cose che sono state scritte nei miei confronti in queste ultime settimane e non lo farò neanche ora. Posso solo dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia e per questa città dove mi sento veramente a casa. Credo di aver regalato anche alcune emozioni, come quando abbiamo condiviso le gioie nel derby. Amo questa maglia, amo Milano e non vedo l’ora di potermi battere ancora per lungo tempo in nerazzurro. Forza Inter”.

OMNISPORT | 11-09-2020 11:47