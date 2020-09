Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 17 settembre 2020

10:15 Roma, Under saluta e va in Premier League

Mancano ormai soltanto le ultime formalità del caso per sancire definitivamente il passaggio di Cengiz Under dalla Roma al Leicester. Secondo quanto riportato dal ‘ Corriere dello Sport, il club di Premier League ha operato un sorpasso di forza sul Napoli, che pareva il club più vicino al calciatore turco, convincendo la società giallorossa con il pagamento subito di 3 milioni per il prestito oneroso e di 25 milioni per il riscatto, obbligatorio, a fine stagione.

L'Inter è molto attiva sul mercato. Per Zhang è più importante una pianificazione a lungo termine, per riportare l ’ Inter ai livelli nazionali e internazionali che le competono. Si parte da Ivan Perisic. Secondo il Corriere dello Sport, il PSG si sarebbe, invece, fatto avanti per Radja Nainggolan e per Milan Skriniar, reduce da una stagione non eccelsa. Per l'Inter potrebbe arrivare un tesoretto importante. Il dettaglio dell'operazione

Secondo quanto riportato dal Tuttosport, il PSG si sarebbe mosso per Koulibaly. Si parla di una proposta ufficiale importante, pari a 52 milioni di euro per il cartellino. Il patron del club partenopeo De Laurentiis starebbe resistendo, sperando in un pronto rilancio del Manchester City.

Luis Suarez continua ad essere l'obiettivo numero uno della società bianconera. Ne ha parlato, dopo l'amichevole Barcellona - Girona, il tecnico blaugrana Ronald Koeman. Se alla fine non troverà una squadra, le parole di Rambo Koeman rilasciate a TV3. Il dettaglio dell'operazione

Il futuro di Candreva potrebbe essere lontano da Milano. Il centrocampista, starebbe per lasciare l'Inter per accasarsi al Genoa di Maran. Classe 1987, Candreva ha giocato le ultime quattro stagioni con i nerazzurri, collezionando 158 presenze, con 18 gol all'attivo. Il contratto dell'esterno d'attacco con l'Inter scade nel giugno del 2021.

Intrighi Roma-Juventus, si blocca il mercato in uscita dei bianconeri. Mercato Inter, il Real tenta Lautaro: e spunta una contropartita. Andrea Pinamonti verso il ritorno a casa. Kumbulla-Roma, è tutto fatto. Mercato Milan: da Pioli nuovo messaggio a Paolo Maldini. Males all'Inter: ufficiale l'acquisto del talento svizzero. Mercato Juventus, rinnovo Dybala: gli aggiornamenti. Mercato Juventus, due giocatori in partenza. Karsdorp va al Genoa. Mercato Inter: via Perisic, possibile scambio con il Manchester United. Pinamonti verso il ritorno all'Inter. Mercato Milan, altro colpo alla Tonali: in arrivo un rinforzo di lusso. Barcellona, il vero obiettivo era Lukaku. Mercato Juventus: due attaccanti in arrivo per Pirlo, lontano Suarez.

Virgilio Sport - 17-09-2020 | 10:15