Zhang predica prudenza e l'Inter pensa a vedere

L’Inter è molto attiva sul mercato. La strategia della società è chiara. Investimenti oculati e massima attenzione anche al fronte cessioni. Il tutto spiegato, chiaramente, dal presidente Steven Zhang in una lunga intervista al Corriere della Sera.

“Il calcio sta vivendo un momento delicatissimo, turbolento, a livello internazionale, questo atteggiamento di prudenza non riguarderà solo questa sessione di mercato, ma dovrà essere rispettato anche in futuro”, le parole del numero uno nerazzurro.

Una prudenza confermata dalla smentita delle voci su Lionel Messi: “Un investimento simile non può rientrare nel nostro progetto. Almeno non in questo momento”. Per Zhang è più importante una “pianificazione a lungo termine”, per riportare l’Inter “ai livelli nazionali e internazionali che le competono”.

E la stessa prudenza si traduce in una chiara volontà di cedere più giocatori in esubero possibili e, quando c’è l’occasione, di monetizzare su giocatori sacrificabili. La lista dei possibili partenti è piuttosto corposa.

Si parte da Ivan Perisic. Rientrato dal prestito al Bayern Monaco, con cui ha vinto la Champions League, il croato piacerebbe a ben tre club della Bundesliga. Si attende l’offerta giusta (non meno di 20 milioni di euro).

In uscita anche Antonio Candreva. L’esterno nerazzurro, rivitalizzato da Antonio Conte, starebbe valutando la proposta del Genoa. Pronto un contratto pluriennale per il centrocampista offensivo classe 1987.

Secondo il Corriere dello Sport, il PSG si sarebbe, invece, fatto avanti per Radja Nainggolan (di rientro dal prestito al Cagliari) e per Milan Skriniar, reduce da una stagione non eccelsa. Per l’Inter potrebbe arrivare un tesoretto importante.

Cessioni eccellenti per rifinanziarsi e poter “gestire” l’attuale rosa. Antonio Conte sta aspettando gli ultimi ritocchi, in particolare quell’Arturo Vidal che considera fondamentale per il suo gioco e per puntare in alto.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 17-09-2020 09:44