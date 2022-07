Calciomercato Lecce, per l'attacco idea Di Francesco

13-07-2022 18:53

Il Lecce di Baroni cerca rinforzi, e lo fa in particolare per la metà campo offensiva del suo 4-3-3 dove gli attaccanti esterni sono una variabile molto importante. Per aumentare la rosa dei titolari, i salentini hanno avviato una trattativa con la Spal per Federico Di Francesco lo scorso anno nelle file dell’Empoli.

L’attaccante classe 1994, figlio del tecnico Eusebio, nella scorsa stagione in Toscana ha totalizzato 26 presenze con 5 reti all’attivo e potrebbe ritrovare la massima serie con i colori giallorossi. Intanto nuova squadra per Gabriel, che aveva lasciato il Lecce una manciata di giorni fa: niente Torino per lui, che firma con i brasiliani del Coritiba.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE