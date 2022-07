Calciomercato Lecce: è ufficiale, a centrocampo ecco Bistrovic

25-07-2022 07:45

Colpo di mercato ufficiale per il Lecce, che va in Russia a pescare il centrocampista di sostanza che cercava: si tratta di Kristijan Bistrovic, croato nato nel 1988 e proveniente dal CSKA di Mosca. Dotato di una buona conclusione in porta, è comunque quasi sempre stato utilizzato davanti alla difesa e quindi trovando poche volte la gioia del gol.

Bistrovic, pur proveniente dal CSKA Mosca, è stato in Turchia nelle ultime due stagioni, prima con il Kasimpasa e poi con il Fatih Karagumruk, la squadra che oggi allena Andrea Pirlo. Nazionale croato Under 21, Bistrovic dovrebbe unirsi ai nuovi compagni già nelle prossime ore.

