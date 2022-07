Calciomercato Monza, Donati in uscita: quattro squadre lo vogliono

10-07-2022 16:36

L’esperienza di Giulio Donati fa gola a molte squadre, non più al Monza che considera il difensore classe 1990 uno dei partenti di questo mercato decisamente movimentato per la neopromossa brianzola nonostante le 59 presenze accumulate nelle ultime due stagione con l’esaltante epilogo della promozione in Serie A.

La prima squadra a muoversi per Donati è stata la Cremonese di Ariedo Braida, poi a ruota sono arrivate quattro società di alto profilo della Serie B: Cagliari, Pisa e Venezia. Nelle prossime ore si capiranno le preferenze del giocatore, decisive visto l’alto numero di pretendenti.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE