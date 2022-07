08-07-2022 12:18

Adriano Galliani è a dir poco scatenato. Il Monza non ha nessuna intenzione di rallentare il proprio ritmo forsennato sul piano del calciomercato, andando a trattare altri colpi pesanti per poter ambire non solo ad un’agevole salvezza, ma probabilmente a qualcosa di più. Dopo l’ingaggio di Matteo Pessina e i sondaggi per Andrea Pinamonti il nome nuovo è un altro talento che fa gola a molti, specialmente dopo l’ultima stagione.

Gianluca Caprari, il numero 10 del Verona, è finito nel mirino dei brianzoli. L’ex Pescara, Sampdoria e Benevento tra le tante ha appena concluso la miglior stagione della sua carriera, collezionando 12 gol e 7 assist che hanno notevolmente contribuito all’importante stagione gialloblù. Caprari ha un contratto firmato con il Verona fino al 30 giugno 2026, ma con la giusta offerta (si parla di una valutazione intorno ai 10 milioni di euro per il classe 1993) il Monza potrebbe chiudere l’affare. I primi passi avanti si sono registrati nella notte tra il 7 e l’8 luglio e la conclusione dell’affare non è così impossibile.

