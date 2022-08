Calciomercato Parma: vicini Colley e Gaetano, 4 cessioni in arrivo

05-08-2022 07:00

Sale di colpi il mercato del Parma, vincolato alla lunga lista di giocatori da cedere ma ugualmente attivo anche con diverse trattative. Nelle ultime ore si è registrata un’accelerata per Ebrima Colley, punta classe 2000 dell’Atalanta lo scorso anno in prestito allo Spezia, e per Gianluca Gaetano, centrocampista del Napoli ex Cremonese cercato anche dalla Ternana.

In uscita invece i nomi più “caldi” sono quattro: Pezzella, Kurtic, Grassi e Karamoh. Alcuni hanno già offerte in Italia, come Kurtic che interessa allo Spezia e Grassi alla Sampdoria, ma in tutti i casi la volontà del club è che non vengano ceduti a dirette concorrenti nella corsa alla Serie A.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE