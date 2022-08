Calciomercato, per Icardi si fa avanti il Galatasary: le ultime

16-08-2022 12:17

Il Galatasaray è interessato a Mauro Icardi. “Da qualche giorno è iniziato il dialogo.. Per i media locali la pista. A muoversi però è anche il Fenerbahce” conferma la Gazzetta dello Sport.

Il Paris Saint Germain, a quanto si apprende, avrebbe però già fissato dei paletti per il suo trasferimento: il club francese è, sì, disposto a trattare un prestito ma con obbligo di riscatto sui 20-25 milioni. Oltre a questo, c’è un altro scoglio: l’ingaggio da 10 milioni, bonus inclusi, fino al 2024. Troppo, per esempio, per il Monza che ha abbandonato la pista che porta all’ex centravanti dell’Inter.

Icardi è ormai fuori dai radar del Psg: il nuovo allenatore non l’ha convocato per le prime due gare di campionato e “ha pure fatto sapere pubblicamente che – aggiunge la Gazzetta dello Sport – sarebbe meglio che l’attaccante si trovasse un’altra maglia”. Ed ecco dunque spuntare l’ipotesi Galatasaray. “Resta da capire – prosegue il quotidiano sportivo – se pur di giocare, Icardi abbasserà le pretese anche nei confronti del Psg cui potrebbe chiedere di essere lasciato libero, ma saldandogli i due anni di contratto. Un po’ come sta facendo Herrera, altro giocatore in esubero e già d’accordo con l’Athletic Bilbao”.

