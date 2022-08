Calciomercato Pisa: dopo Esteves è fatta anche per Cissè dall'Atalanta

06-08-2022 17:48

Colpo in entrata per il Pisa, che compensa l’addio del bomber Lorenzo Lucca con l’arrivo di un altro giovane attaccante di belle speranze: si tratta di Moustapha Cissé, classe 2003 che molti ricorderanno per il gol all’esordio in Serei A trovato dal giocatore dell’Atalanta contro il Bologna. La formula sarà prestito con diritto di riscatto e opzione per il contro riscatto a favore dei bergamaschi.

Per il Pisa è la terza operazione di mercato in pochi giorni, dopo l’arrivo di Tomas Esteves, esterno difensivo classe 2002 dal Porto, e di Adrian Rus, difensore centrale del ’96 dal Fehervar. Sempre nei giorni scorsi è stata perfezionata anche un’uscita: Nicholas Siega, trentunenne attaccante che va al neopromossa SudTirol.

