Calciomercato, quando chiude negli altri paesi

31-01-2022 14:01

Il calciomercato in Serie A chiuderà stasera 31 gennaio alle ore 20.00, ma non in tutti i paesi viene tenuta questa scadenza. Per esempio, in Germania si finisce oggi alle 18.00, mentre in Inghilterra, Francia e Spagna si ha tempo fino alle 24.00. Ecco il riepilogo delle varie chiusure delle sessioni di calciomercato:

Germania: oggi alle 18.00

Inghilterra, Francia e Spagna: oggi alle 24.00

Austria: 7 febbraio

Turchia: 8 febbraio

Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro: 11 febbraio

Romania e Ungheria: 14 febbraio

Croazia, Svizzera e Slovenia: 15 febbraio

Slovacchia: 21 febbraio

Repubblica Ceca e Russia: 22 febbraio

Polonia: il calciomercato aprirà il 1 febbraio e chiuderà il 28

OMNISPORT