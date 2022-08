Calciomercato, Raspadori: 'Ultimatum al Napoli: restano 48 ore'. Gli sviluppi

17-08-2022 08:24

‘Ultimatum per Raspadori: il Sassuolo dà 48 ore al Napoli’.

È quanto riporta oggi, mercoledì 17 agosto, il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo, la distanza fra le due società sarebbe di un milione di euro. L’attaccante neroverde è l’oggetto del desiderio di Luciano Spalletti per completare con le sue caratteristiche il reparto d’attacco.

Nel pre partita di Juventus-Sassuolo il direttore generale Carnevali, a Sky Sport, aveva fatto capire che, in un modo o nell’altro, si deve arrivare a una conclusione. “Ma al momento – si legge sul sito di Sky – resta una situazione di stallo. Non c’è intesa tra club nonostante l’ultimo rilancio del club partenopeo da 29 milioni più bonus che ancora non soddisfa i neroverdi – che vogliono sempre 30 milioni + 5 di bonus (di cui almeno la metà facilmente raggiungibile). Nonostante la distanza diminuita nei giorni scorsi non ci sono stati nuovi contatti e l’accordo non è vicino”.

