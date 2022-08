Calciomercato Reggina: altro colpo, Di Chiara è già in città

15-08-2022 10:30

Ancora un colpo di mercato per l’ambiziosa Reggina di Pippo Inzaghi, che riesce a riportare a Reggio Calabria un elemento che può fare la differenza in Serie B anche se in fin dei conti si tratta di una conferma: Gianluca Di Chiara. L’esterno sinistro arriva dal Perugia, ma dopo aver trascorso le ultime due stagioni in amaranto dopo un prestito biennale che scadeva quest’estate e al termine del quale ha fatto la differenza la volontà del giocatore di tornare sullo Stretto.

Intanto la Reggina ha già in mente un altro obiettivo, stavolta per il centrocampo: il nome è quello di Gregorio Luperini, in forza al Palermo ma che pare sulla lista dei partenti. Su di lui la concorrenza non manca, con Perugia e Frosinone che hanno già fatto delle offerte, ma gli amaranto vogliono chiudere in bellezza un mercato scoppiettante.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE