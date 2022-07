Calciomercato Salernitana: Gagliolo saluta, obiettivo Rovella

24-07-2022 14:52

Nuovo obiettivo per l’attivissima Salernitana, che oltre alla caccia al centravanti vuole anche un rinforzo di qualità a centrocampo. Mentre in avanti rimangono aperte le due trattative per Piatek dell’Hertha Berlino e per Maupay del Brighton, il club sta trattando Nicolò Rovella centrocampista di proprietà della Juventus.

Pare che i campani abbiano trovato l’intesa con il giocatore, ora però c’è da trovare la formula giusta con la Juve. Intanto movimento anche sul fronte cessioni: il difensore centrale classe 1990 Riccardo Gagliolo si trasferisce a titolo definitivo alla Reggina di Pippo Inzaghi, un rinforzo senza dubbio importante per la Serie B.

