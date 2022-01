Calciomercato Sampdoria: è caccia alla punta, due i nomi

11-01-2022 09:28

La Sampdoria è a caccia di un attaccante. I nomi sulla lista sono due, come riporta Il Secolo XIX. In cima ai desideri c’è la volontà di riportare in serie A Gianluca Lapadula, del Benevento. Con i campani si potrebbe intavolare un discorso di scambi: Ernesto Torregrossa, ai margini del progetto di D’Aversa, scenderebbe nella serie cadetta e al suo posto arriverebbe il nazionale del Perù.

La seconda possibilità porta invece dritti dritti a Parma, dove c’è Roberto Inglese, acquistato proprio dal direttore sportivo Faggiano e già allenato in passato da Roberto D’Aversa. Si andrebbe in questo caso sull’acquisto già collaudato, quindi.

