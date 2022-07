Calciomercato Sampdoria: Falcone può azionare il domino dei portieri

13-07-2022 17:26

Come accade spesso nel calciomercato, in determinati ruoli basta che si chiuda un’operazione e scatta il classico “effetto domino” su altri giocatori e altre squadre per il medesimo ruolo. Sta accadendo qualcosa di simile alla Sampdoria, dove Wladimiro Falcone è nel mirino di diverse squadre, con chi non lo prenderà che dovrà subito muoversi sui nomi rimasti.

Su Falcone ci sono ben tre club: lo Spezia e il Lecce, già da qualche giorno, e ora anche il Torino. Sembra infatti saltato l’affare Gabriel per i granata, con Berisha promosso titolare e Vanja Milinkovic Savic in uscita. Uno scenario che ha spinto il Toro a cercare un titolare come Falcone, che potrebbe preferire i granata rispetto allo Spezia (che rischia di perdere Ivan Provedel, nel mirino della Lazio) e al Lecce (che tratta Scuffet, ma che non ha ancora un accordo).

