Allarme in casa Sampdoria, dove uno dei punti fermi della squadra di Marco Giampaolo è oggetto di un’offerta a titolo definitivo da parte di un altro club di Serie A. Si tratta della Salernitana, che nelle ultime ore ha recapitato ai blucerchiati una proposta per l’esterno destro che la società sta valutando in queste ore. Intanto si continua a lavorare per un attaccante: l’ultima idea è Adam Ounas del Napoli, dove ci sarebbe la possibilità di chiudere se non fosse per l’ingaggio troppo alto (1,6 milioni netti) del talento algerino classe ’96.

Infine la strada che porta al rinforzo a centrocampo, sempre più complessa: la pista più recente conduce a Matteo Traponi, ex Brescia di proprietà del Cagliari. La Samp si è fatta avanti e ci sarebbe la possibilità di uno scambio con Nicola Murru, sardo ed ex Cagliari, che è oggetto di riflessione vista la necessità del Cagliari di ingaggiare un esterno sinistro.

