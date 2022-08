Calciomercato Sassuolo: si punta su Antiste e su un giovane talento

28-08-2022 07:00

Continua la caccia del Sassuolo ad un rinforzo per la sua trequarti, in particolare per il settore di sinistra dove con Junior Trarre out per infortunio e dopo l’addio a Giacomo Raspadori e Filip Djuricic sta giocando adattato un terzino come il greco Georgios Kyriakopoulos. Il primo obiettivo era e rimane Nedim Bajrami dell’Empoli, sul quale però c’è stato un rilancio della Fiorentina che ha spinto i neroverdi a virare su Janis Antiste dello Spezia.

Con il classe 2002 francese, Nazionale Under 21, c’è già un accordo sull’ingaggio ma manca ancora quello con il club ligure su cui si sta lavorando in queste ore. Nel frattempo però il Sassuolo mantiene la tradizione di puntare sui giovani talenti, puntando sul diciottenne attaccante Dario Osorio dell’Universidad de Chile dove però c’è da battere la concorrenza del Bayer Leverkusen.