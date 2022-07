Calciomercato Spezia, per la porta spunta il nome di Dragowski

14-07-2022 18:38

Continua il dilemma portiere in casa Spezia, dove non si è ancora perfezionata l’uscita di Ivan Provedel (che piace alla Lazio) con la caccia al sostituto in corso. Dopo Wladimiro Falcone, nome che circola da giorni ma su cui è aumentata la concorrenza con l’inserimento anche del Torino, ora c’è un nuovo obiettivo venuto a galla nelle ultime ore.

Si tratta di Bartlomiej Dragowski, estremo difensore polacco della Fiorentina nell’ultima stagione scivolato indietro nelle gerarchie del tecnico Vincenzo Italiano a favore di Pietro Terraciano. Dragowski, classe 1997, ha comunque accumulato 95 presenze in Serie A tra Empoli e Fiorentina e potrebbe rappresentare un’ottima soluzione come portiere titolare.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE