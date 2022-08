Calciomercato Torino: dalla Serie A due alternative a Praet

23-08-2022 17:27

Continua la caccia al rinforzo per il centrocampo del Torino, rebus in corso ormai da tempo ma ancora senza una soluzione. La prima scelta dei granata resta Dennis Praet del Leicester, pupillo del tecnico Ivan Juric ma con costi ancora alti per le idee del club del presidente Urbano Cairo. Alla luce di questa situazione, il direttore sportivo Davide Vagnati ha messo in pista due alternative.

La prima è uno “scontento” della Roma, società dalla rosa molto ampia che ha necessità di fare qualche uscita: si tratta di Amadou Diawara, guineano classe 1997 che per ora ha rifiutato tutte le destinazioni estere. L’altro nome, più complicato, è Alfred Duncan della Fiorentina, che potrebbe uscire nel caso i Viola trovassero un rinforzo in questi ultimi giorni di mercato.

