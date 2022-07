22-07-2022 11:48

Marko Rog, un nome e un cognome, oggetto di grandi desideri per mezza Serie A. Il centrocampista croato, reduce da due gravi infortuni che l’hanno tenuto a lungo lontano dal campo, difficilmente proseguirà la sua avventura al Cagliari, a maggior ragione dopo la retrocessione in Serie B. Infatti l’ex Napoli è nel mirino di cinque società di Serie A.

Tra tutte la favorita resta la Sampdoria, che per prima ha bussato alla porta del Cagliari per chiedere informazioni sul classe 1995. Successivamente si sono inserite anche Salernitana, Cremonese ed Hellas Verona, che hanno manifestato la volontà di ingaggiare il centrocampista. C’è però una quinta società che si aggiunge alla lista ed è il Torino: dopo aver incassato i soldi dalla cessione di Bremer i granata sono a caccia di una mezzala e oltre all’accostamento di Cuisance del Venezia c’è il nome del talento croato. Juric l’ha già chiamato per convincerlo e il Cagliari lo valuta 5 milioni: serve battere la concorrenza delle altre società.

