Calciomercato Torino: chiesti tre giocatori alla Roma

03-08-2022 17:51

Non si ferma il Torino, che dopo le tante partenze continua a lavorare intensamente per trovare sul mercato i rinforzi giusti per Ivan Juric. La novità, in attesa che l’Atalanta trovi un altro attaccante per far arrivare Aleksej Miranchuk in granata, è una trattativa con la Roma su ben tre giocatori e non sul solo Eldor Shomurodov.

Il Torino infatti ha chiesto informazioni anche per Justin Kluivert e Marash Kumbulla, ricevendo una risposta negativa per il difensore albanese (che i giallorossi vorrebbero cedere solo a titolo definitivo, e vogliono 20 milioni) mentre ci sono ottimi spiragli per la punta olandese. Per Shomurodov infine il discorso rimane aperto, ma c’è da battere la concorrenza del Bologna.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE