Calciomercato Venezia: salta Charpentier, c'è il finlandese Pohjanpalo

21-08-2022 13:34

Punte in arrivo per il Venezia, che non sta lavorando per un solo acquisto (in realtà già ufficiale) ma per due rinforzi. Il primo, già un giocatore dei lagunari, è Jay Enem classe 2003 dell’Ajax che rappresenta senza dubbio un investimento per il futuro. Il giovane ha firmato un biennale con opzione per una terza stagione. Serve però anche un giocatore più “pronto” al Venezia, che sta chiudendo un colpo dopo aver visto sfumare Gabriel Charpentier del Genoa.

Il profilo è quello del finlandese Joel Pohjanpalo, classe 1994 anche nazionale finlandese che arriva dai tedeschi del Bayer Leverkusen. Per lui poche presenze in Germania, ma ben 16 gol in 33 gare nella sua esperienza in Turchia con la maglia del Caykur Rizespor. Infine il centrocampo, dove il Venezia si è iscritto alla corsa per Fabio Miretti della Juventus, ma sul 2003 c’è anche la forte concorrenza del Lecce.

