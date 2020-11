Callegari: Lo fanno tutti, Conte perchè tu no?

La polemica è antica ma non è mai passata di moda. E riguarda la testardaggine tattica di Antonio Conte che nella sua esperienza all’Inter non ha mai derogato dal suo credo tattico e al massimo si è spinto a provare il trequartista dietro le due punte, unica variante a quel 3-5-2 che ama dai tempi della prima Juventus che allenò, quando proprio la svolta tattica del passaggio alla linea a tre lo portò allo scudetto.

Callegari provoca Conte sul modulo

Molti tifosi non sopportano più questo schema di gioco ma anche tanti opinionisti non ne vedono l’indispensabilità. Tra questi il giornalista di Dazn, Massimo Callegari, che su twitter scrive: “Pensiero della sera di NationsLeague con vista sulla Serie A:

De Vrij gioca a 4 con l’Olanda

Skriniar gioca a 4 con la Slovacchia

Bastoni gioca a 4 con l’Italia

Perché non possono giocare a 4 anche nell’Inter? Considerando le qualità di Conte e dei giocatori, le troppe occasioni nitide concesse per me restano un mistero”.

I tifosi si schierano contro Conte

La maggioranza dei tifosi sui social è infuriata con il tecnico dell’Inter: “Perché un allenatore che sa fare solo uno schema non è un grande allenatore” o anche: “Una possibile risposta è che giocando a 4 non potrebbero giocare tutti e 3 assieme” oppure: “A noi ultimamente tocca solo questo tipo di allenatori. Diciamo che vanno proprio a trovarli e prenderli, ecco. Sono recidivi all’Inter”.

C’è chi è lapidario (“Semplice: Conte è talebano!!”) e chi va giù duro: “non cambierà mai. Ha fatto fuori Godin, Eriksen e ci ha provato con Skriniar in nome del suo 3-5-2, giocatori che sarebbero titolari in tutte le altre squadre italiane” oppure: “Perché ci serve un allenatore e invece abbiamo un sabotatore”.

In difesa dell’allenatore nerazzurro arriva qualche voce contraria: “Io capisco che restammo tutti sconvolti ai tempi di Gasperini e avviliti ai tempi di Mazzarri, ma non si capisce perché ci sia sto odio congenito per la difesa a tre, mica è colpa di questo schema se non siamo primi in classifica”.

C’è chi sottolinea: “La Danimarca gioca a 3, il Belgio gioca a 3, la Germania gioca a 3, l’Inghilterra gioca a 3. Perché non può giocare a 3 anche l’Inter?”.

Bargiggia dà dell’asino a Conte

Tra i più scatenati Paolo Bargiggia. Il giornalista di Mediaset quando sente il nome di Conte scatta sempre: “Perché Conte è un asino sopravvalutato… E chi mi offende per questo giudizio + uno zerbino del signor Conte. Sarà il classico imbecille che prima non lo voleva all’Inter perché “juventino” e adesso gli fa da scendiletto senza un minimo di coscienza critica che aiuterebbe a migliorare gioco e squadra”.

SPORTEVAI | 16-11-2020 10:28