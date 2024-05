Camila Giorgi torna a farsi viva sui social: lo scatto su Instagram che spiazza ancora una volta i fan

Camila Giorgi rompe il silenzio e torna a farsi viva attraverso i social. L’ex tennista, che pochi giorni fa ha ufficializzato il suo ritiro dalla scena agonistica, nel bel mezzo del polverone scatenato dai rumors sul suo conto, ha postato uno scatto che non ha lasciato indifferenti i suoi follower. Uno scatto in pieno stile Giorgi, avvolto da quel pizzico di mistero che – del resto – sta caratterizzando le ultime settimane della maceratese. Rifugiatasi probabilmente negli States, mentre in Italia divampano le polemiche.

Questa volta Camila non ha scritto nulla, a differenza dell’ultima story in cui si era scagliata contro le presunte “fake news” sul suo conto, invitando gli appassionati a tenersi aggiornati unicamente attraverso i suoi scatti. Bene, la Giorgi ne ha postato uno in cui non chiarisce dove si trovi, né cosa stia facendo, né se siano vere o meno le voci e le illazioni relative a presunti debiti non pagati e a pendenze varie, col Fisco e con vari creditori. Uno scatto sexy. Semplicemente e nient’altro che sexy.

Sistemata davanti allo specchio, col telefonino in mano, l’ex tennista di origini argentine da parte di padre ha pubblicato un selfie da urlo, trasformato in breve in una story. Un’immagine da cui traspare evidente la voglia di raccontarsi da parte di Camila, senza però aggiungere nulla rispetto a quanto sia stato già detto. Una foto che è difficile etichettare come hot o come “volgare”, tutt’altro. Semplicemente l’immagine della Giorgi allo specchio, come a volersi mettere a nudo, rimanendo però vestita.

Dov’è Giorgi? Mistero: ma i follower apprezzano

Per ora nessuna ulteriore stoccata ai giornalisti, ai critici, a quelli che hanno messo in dubbio la sua professionalità. Uno scatto silenzioso e basta, che tuttavia sembra aver centrato ancora una volta il bersaglio. I tifosi, quelli che l’hanno sempre seguita in ogni torneo e in ogni avventura, anche extrasportiva, sono dalla sua parte. Anche se prima o poi arriverà il momento di chiarire, una volta per tutte, la verità. E non basterà un selfie per farlo.